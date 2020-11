PS5, eBay mette in guardia dalle truffe delle foto vendute a prezzi esorbitanti

PS5 viene spesso venduta su eBay con delle semplici foto a prezzi esorbitanti, ma non è sempre facile capirlo: si tratta di vere e proprie truffe che il sito d'aste online sta cercando di arginare.

Non bastavano insomma i bagarini: in questi giorni un appassionato alla disperata ricerca di una PlayStation 5 può incappare in tutta una serie di trappole se non presta la massima attenzione.

Il trucco delle foto o dei disegni, peraltro, non è nuovo: lo abbiamo visto praticare in svariate occasioni anche relativamente alla vendita delle nuove schede video NVIDIA RTX serie 30.

La tecnica è la stessa: l'asta viene impostata come se se tutto fosse normale, ma viene aggiunta in coda la dicitura "foto" o "disegno", magari fra parentesi, per trarre in inganno chi pensa di aver trovato un'occasione e prova a capitalizzarla in fretta, rimanendo fregato.

Ecco un paio di esempi che abbiamo trovato al volo su eBay. Il primo specifica nel testo dell'inserzione che si tratta solo di una foto, il secondo no, rimanendo molto sul vago. Entrambe hanno raggiunto importi ben più alti del prezzo ufficiale della console.

"Condanniamo i venditori che opportunisticamente stanno cercando di ingannare altri utenti", ha scritto eBay in una nota. "Stiamo rimuovendo tutte le aste relative a foto di PS5 dal nostro marketplace e prenderemo provvedimenti nei confronti di chi le ha create."

"Per tutti gli acquisti, ma in particolare per gli oggetti molto costosi, gli acquirenti dovrebbero adottare un atteggiamento cauto e leggere con attenzione la descrizione dell'inserzione."

"Gli acquirenti che ricevono un oggetto diverso da quello descritto possono ottenere un rimborso tramite la garanzia di eBay, laddove abbiano completato la transazione sulla nostra piattaforma."