Black Friday 2020, su PlayStation Store tanti giochi PS4 a meno di 10 euro

Il Black Friday 2020 non è finito sul PlayStation Store, anzi le offerte continueranno fino al 1 dicembre ed è ancora possibile acquistare tanti giochi PS4 anche a meno di 10 euro.

Gli esempi sono numerosi, a partire dallo splendido God of War a 9,99 euro anziché 19,99 e dall'inquietante Resident Evil 7 biohazard anch'esso a 9,99 euro anziché 19,99, ma ci sono anche svariate produzioni meno celebri.

È il caso di Vampyr, lo straordinario action RPG gotico di Dontnod Entertainemnt, che può essere vostro per 9,99 euro anziché 39,99, oppure di Yakuza Kiwami, remake del primo capitolo della serie SEGA, disponibile per appena 5,99 euro anziché 19,99.

Tornando sulle esclusive, è possibile portarsi a casa Shadow of the Colossus a 9,99 euro anziché 39,99 oppure Uncharted 4: Fine di un Ladro a 9,99 euro anziché 19,99, o ancora Gran Turismo Sport a 9,99 euro anziché 19,99.

Purtroppo il nuovo PlayStation Store non consente più di ordinare per prezzo i titoli, ma potete scorrre l'elenco dei giochi in promozione cliccando qui.