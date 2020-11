Demon's Souls e Assassin's Creed Valhalla meglio di Spider-Man nei voti di EDGE

Sono usciti i voti delle recensioni pubblicate sul numero 353 di EDGE: la rivista americana ha accolto con grande entusiasmo Demon's Souls, assegnandogli addirittura un 9, ma non mancano le sorprese.

Se infatti Assassin's Creed Valhalla e Yakuza: Like a Dragon hanno portato a casa un convincente 8, lo stesso non si può dire di Marvel's Spider-Man: Miles Morales, che non ha convinto appieno la redazione.

Al tie-in firmato Insomniac Games è tuttavia andata bene rispetto ai voti assegnati a Call of Duty: Black Ops Cold War, Sackboy: A Big Adventure e soprattutto Watch Dogs: Legion, che sembra aver deluso le aspettative di EDGE.

EDGE, i voti del numero 353