Halo Infinite, aggiornamento in arrivo: 343 Industries ha fissato la data

Halo Infinite riceverà un aggiornamento circa lo stato dei lavori il 17 dicembre, nell'ambito di un community update che andrà a chiudere il 2020 e aprirà una nuova stagione comunicativa per il team di sviluppo.

Sapevamo che c'erano degli aggiornamenti in arrivo da 343 Industries su Halo Infinite e la speranza è sempre la stessa, ovverosia che lo studio comunichi una data o quantomeno un periodo di uscita per il gioco.

Ad ogni modo, questo update segnerà l'inizio di un nuovo approccio comunicativo, più frequente e aperto rispetto a quanto fatto finora. Dopo il clamoroso rinvio di Halo Infinite al 2021, infatti, gli sviluppatori avevano mantenuto un prolungato silenzio radio.

"Sappiamo che siete tutti ansiosi di sapere cosa sta succedendo con Halo Infinite, ma per via di una serie di circostanze dopo il rinvio abbiamo dovuto mantenere il silenzio più a lungo di quanto volessimo", ha scritto il community manager John Junyszek.

"Stiamo lavorando con il team per fornirvi un aggiornamento di fine anno e stabilire una strategia molto più comunicativa nei prossimi mesi. Visto che peraltro sarà fuori città per il Ringraziamento e per un piccolo matrimonio, il nostro prossimo community update è fissato al 17 dicembre."

"Per quanto il 2020 sia stato frenetico e folle, penso che potremo chiudere l'anno in maniera molto forte e positiva."