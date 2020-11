Immortals: Fenyx Rising, gli sviluppatori parlano di puzzle solving in video

Immortals: Fenyx Rising includerà una componente puzzle solving particolarmente varia e sfaccettata, di cui hanno parlato gli sviluppatori nel nuovo video pubblicato da Game Informer.

Come scritto nel nostro provato di Immortals: Fenyx Rising, il gioco può contare su puzzle piuttosto riusciti, un buon sistema di combattimento e mappe non solo grandi ma anche belle da vedere.

Per quanto riguarda appunto gli enigmi ambientali, bisognerà risolverli ricorrendo ai poteri della protagonista e dunque spostare oggetti, attivare interruttori e cimentarsi, in generale, con meccaniche ben collaudate.

Non mancheranno tuttavia alcune variazioni sul tema, come ad esempio le fasi in cui dovremo scoccare una freccia e guidarla con precisione attraverso lo scenario fino a colpire esattamente il meccanismo che abbiamo il compito di attivare.

Immortals: Fenyx Rising sarà disponibile a partire dal 3 dicembre su tutte le piattaforme, nessuna esclusa: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch e Google Stadia.