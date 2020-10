Immortals Fenyx Rising: abbiamo provato di nuovo l’open world di Ubisoft

Vi abbiamo già parlato di Immortals Fenyx Rising sulle nostre pagine , e lo abbiamo fatto con toni piuttosto positivi, elogiando vari elementi dell'ultima creatura di Ubisoft nonostante le fin troppe similarità all'eccelso Breath of the Wild. In verità non era la volontà della casa francese di rielaborare la proposta del capolavoro Nintendo ad averci stranito, ma il fatto che sembrasse averlo fatto senza comprendere il senso del lavoro di Nintendo, dando vita a un videogame completamente privo di quel senso di scoperta e magia che invece il colosso giapponese era riuscito a creare. La sezione da noi testata, peraltro, non aiutava: una mappa già piuttosto avanzata, con molti poteri a nostra disposizione, e un ammasso di missioni già segnalate per velocizzare l'avanzamento.

Si potrebbe pensare a una storia seriosa con una partenza simile, ma la verità è che la narrativa di Fenyx Rising risulta sempre piuttosto leggera, con commenti spesso demenziali da parte di Zeus e Prometeo, e interazioni abbastanza assurde tra i personaggi. L' umorismo non è sempre eccezionale - e la scarsa espressività dei volti non aiuta - tuttavia vi sono momenti ottimi quando la mitologia greca viene integrata a dovere con la campagna (una quest che narra le curiose origini di Afrodite, in particolare, ci ha fatto sghignazzare parecchio). Inoltre, è abbastanza evidente come le divinità greche non siano "i buoni" in questa storia, e siamo curiosi di vedere se questa strana dualità nell'epica di Fenyx porterà a una conclusione più originale di quanto si possa pensare.

Passando alla premessa narrativa , invece, ci troviamo davanti a una trama abbastanza basilare: Tifone, uno dei titani più poderosi, si libera dalla sua prigionia dopo anni di tortura, ruba i fulmini di Zeus e ottiene un tale potere da sconfiggere l'intero olimpo e pietrificare buona parte dell'umanità. Il dio del fulmine chiede quindi controvoglia aiuto a Prometeo, ancora incatenato e condannato a vedere un'aquila pasteggiare col suo fegato per l'eternità. I rapporti tra i due per ovvie ragioni non sono dei più rilassati, ma Prometeo fa una scommessa con Zeus: se un eroe umano apparso nelle sue visioni riuscirà a sconfiggere Tifone, il re dell'olimpo dovrà liberarlo. I due diventano dunque i narratori delle vicende di Fenyx, inesperto guerriero greco che si ritrova improvvisamente ad essere il prescelto per salvare l'Olimpo.

Non scherziamo, partire dal principio ha cambiato molto l'impatto col gioco, permettendoci di sperimentarne la reale progressione senza accelerazioni né eccessi. E Fenyx Rising ci ha accolto con una "parziale" sorpesa: un editor del personaggio piuttosto elaborato, che permette di selezionare il sesso di Fenyx e modificarne i connotati attraverso varie pelurie facciali e pettinature. Curiosamente, anche quando si sceglie una protagonista donna tutte le barbe rimangono disponibili senza differenza alcuna, ma non è possibile modificare i volti, che sono predefiniti.

Liberi tutti, fino a un certo punto

Lo ripetiamo: la fase tutorial ci ha portato ad apprezzare molto di più il lavoro di Ubisoft, poiché le meccaniche vengono introdotte con più naturalezza, la curva della difficoltà risulta più sensata (e un po' più impegnativa, grazie al cielo) se si segue una progressione naturale, e si viene spinti maggiormente ad esplorare e osservare l'estesa mappa di gioco quando questo non ti riempie di indicatori. Per carità, alcune forzature a nostro parere rimangono: la presenza di una vista in prima persona che mostra con chiarezza tutti gli obiettivi primari rovina un po' il senso di scoperta, e la mappa risulta spesso un po' troppo caotica per supportare al meglio il ritrovamento immediato di punti d'interesse vari ed eventuali, eppure sembra che la progressione nel gioco finito non verrà limitata, grazie alla possibilità di esplorare da subito varie regioni per salvare le divinità da cui queste sono ispirate.

Nel nostro caso? Abbiamo potuto visitare una zona introduttiva e la lussureggiante regione dedicata ad Afrodite, solo per scoprire che alcune delle missioni principali spingono Fenyx in altre zone quasi subito. Crediamo dunque che in generale la campagna sia disegnata per garantire approcci meno lineari, considerando che vi sono svariate linee di quest principali tra cui scegliere già dopo la prima ora. È inoltre piuttosto chiaro come Ubisoft abbia voluto riempire Immortals Fenyx Rising di contenuti in ogni regione, tra oggetti da recuperare per il potenziamento del/della protagonista, boss secondari e segreti, puzzle di vario tipo, e tutta una serie di forzieri con equipaggiamenti vari per personalizzare il proprio stile di combattimento.

Fenyx, per l'esattezza, si potenzia in una sorta di hub principale, dove accompagnato dallo scaltro Ermes può migliorare ogni singola statistica e acquisire nuovi rami di abilità. Sono queste migliorie a deciderne la potenza, poiché le armi danno di norma bonus relativi a come si approcciano le battaglie più che miglioramenti secchi. Ah, i nemici sembrano scalare con il livello del vostro alter ego, quindi non crediate di divenire infinitamente più potenti dei mostri che popolano il mondo di gioco.