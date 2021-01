PS5 è stata la seconda console più venduta in UK nel corso del 2020, stando ai dati raccolti da GamesIndustry. Qual è stata la più venduta? Nintendo Switch, naturalmente.

Grazie alle anticipazioni di Christopher Dring sappiamo che Switch ha venduto quanto PS4, PS5, Xbox One e Series X|S insieme, ma ora sono arrivati i dati completi che pongono appunto la console next-gen Sony in seconda posizione.

In primo luogo un dettaglio generale sullo stato di salute del mercato videoludico: nel 2020 sono state vendute 3,16 milioni di console nel Regno Unito, il che si traduce in un incremento pari al 29,4% rispetto al 2019. Un risultato certamente legato alle conseguenze della pandemia, come accaduto negli USA.

Nintendo Switch è stata la piattaforma più venduta, come detto, dominando le classifiche per ben undici mesi su dodici e facendo segnare un +52,2% rispetto all'anno precedente, in contrapposizione al -35,3% di PS4 e al -42,3% di Xbox One.

PlayStation 5 è stata la seconda console di maggior successo, nonostante un lancio avvenuto a oltre metà novembre e alle ben note difficoltà legate a una disponibilità molto limitata. PS4 invece ha raggiunto il terzo posto.