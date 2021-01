Pokémon Diamante e Perla: un fan ha usato l'Unreal Engine per ricreare Duefoglie

Nell'attesa che Gamefreak decida di annunciare il remake di Pokémon Diamante e Pokémon Perla, due delle avventure più amate della serie, un fan ha deciso di fare da sé. In altre parole ha iniziato ad utilizzare l'Unreal Engine per ricreare la mappa di gioco, partendo dal villaggio Duefoglie e continuando con il percorso 201.

Si tratta di un lavoro largamente incompleto, mancano, infatti, i pokémon e tutti gli altri elementi distintivi della serie di Nintendo, ma queste immagini contribuiscono a dare un'idea di come sarebbe un eventuale remake se GameFreak decidesse di utilizzare degli strumenti di sviluppo più moderni.

Vero che si perderebbe un po' il tratto e lo stie tipico dei Pocket Monster, ma dei blockbuster come quelli di The Pokémon Company, per molti, dovrebbero sfoggiare un comparto tecnico degno dei milioni di copie che ogni anno vengono venduti.

Il lavoro del redditor papabeard88 serve proprio a questo, ovvero a dare un'idea di come sarà il gioco, si spera, in un prossimo futuro, quando il chiacchierato restyle di Nintendo Switch in 4K e l'altrettanto discusso remake di Pokémon Diamante e Pokémon Perla arriveranno nei negozi.

Noi, nel frattempo, dovremo accontentarci di queste belle immagini, oltre che di rivedere la sesta stagione dell'anime in streaming su TV Pokémon.

Di seguito vi presentiamo un'immagine, le altre potrete trovarle su Reddit.