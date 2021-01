Pokémon Advanced, su TV Pokémon la stagione 6 è disponibile in streaming gratuito

TV Pokémon si conferma uno dei modi migliori per recuperare tutte le puntate della serie animata dei Pokémon. La programmazione delle avventure di Ash e Pikachu, infatti, è piuttosto frammentata tra televisione e servizi di streaming. L'app (o il sito) TV Pokémon perlomeno unisce gli aspetti positivi di entrambi i modi di trasmettere gli episodi: è gratuita come la TV ed è sempre disponibile come i più blasonati Netflix e Amazon Prime. L'ultima aggiunta al catalogo è Pokémon Advanced, la sesta stagione del cartone animato. Quella, in altre parole, ispirata a Pokémon Rubino e Pokémon Zaffiro.

Per poter vedere tutte le puntate disponibili (vi ricordiamo che ogni settimana viene aggiunta una puntata della più recente serie, Esplorazioni Pokémon) basta scaricare gratuitamente l'app omonima su tutti i dispositivi iOS e Android (ma c'è anche su Fire TV) o andare sul sito ufficiale e guardarla via browser.

Come dicevamo Pokémon Advanced è ispirata a Pokémon Rubino e Pokémon Zaffiro, ovvero l'arco di avventure nel quale Ash, Pikachu, Brock e Vera esplorano e mettono a soqquadro Hoenn. Oltre alla solita valanga di pokémon da incontrare, come per esempio Treecko, non mancheranno le lotte con il Team Rocket o con i tanti capopalestra di questa regione.

Si tratta, quindi, di un buon modo per recuperare queste classiche avventure dei mostri tascabili. Per cominciare la visione, questo è l'indirizzo da seguire.