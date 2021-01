Microsoft Flight Simulator: le navi di Star Wars sono disponibili grazie a questa mod

Le più celebri navi dell'universo di Star Wars, come l'Ala X o il Millenium Falcon, sono state introdotte all'interno del serioso Microsoft Flight Simulator. Il tutto grazie alla fantasia e all'abilità di EggMan28, che ha ricreato questi celebri velivoli all'interno del gioco grazie alla sua compatibilità con le mod.

Per scaricare gratuitamente le navi, ma non solo, di Star Wars in Microsoft Flight Simulator basta andare a questo indirizzo.

Come è possibile vedere dal video qui sopra, si possono installare sia alcune navi da utilizzare in volo, così da provare il brivido di controllare alcuni dei più iconici velivoli del cinema, sia alcuni elementi estetici, come un enorme Star Destroyer da piazzare sopra Sidney.

L'effetto che è possibile ottenere è straniante, perchè da un lato abbiamo l'assoluto realismo del simulatore di Microsoft/Asobo Studio, dall'altra ci sono degli elementi che per linee e funzioni sono tutto fuorché "normali". Vedere, però, il sole che tramonta alle spalle di un incrociatore dell'Impero, però, è davvero affascinante.

EggMan28 non ha, però, ricreato solo le navi di Guerre Stellari, ma ha anche tratto ispirazione da altre celebri serie televisive come Battlestar Galactica o Star Trek. È possibile scaricare, infatti, un Raider Cylon, una Firefly di Serenity o la celeberrima Enterprise.

I più esigenti potranno persino volare nei panni di Boba Fett. Cosa ne pensate di tutto questo ben di Dio?