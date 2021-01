Resident Evil, il cosplay di Jill Valentine di Sophiegamergirl risveglia i morti

Jill Valentine è senza dubbio uno dei personaggi più amati non solo di tutta la serie di Resident Evil, ma dei videogiochi in generale. Merito della sua risolutezza, ma anche delle sua bellezza acqua e sapone, così diversa dai toni oscuri e corrotti della serie di Capcom. Il cosplay di sophiegamergirl mette in luce un lato più sexy dell'agente S.T.A.R.S., capace di risvegliare letteralmente i morti.

sophiegamergirl è una modella argentina specializzata in personaggi dei videogiochi. La sua specialità sono le protagoniste di Resident Evil, ma non disdegna capatine in League of Legends, Dragon Ball o Super Girl. Il filo conduttore è un taglio decisamente sexy di queste "interpretazioni", volto a mettere il luce le grazie di sophiegamergirl.

Anche in questo caso, infatti, il costume è piuttosto fedele a quello che Capcom ha utilizzato all'interno dei suoi giochi, casualmente, però, la parte superiore sembra un po' più attillata del modello originale e c'è un dito galeotto ad attirare lo sguardo esattamente dove vuole la modella.

L'effetto è decisamente prorompente e adatto sia ai puristi che a coloro che sono alla ricerca di qualche motivazione in più per apprezzare i cosplay. In questo caso le motivazioni in più.

