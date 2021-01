The Mandalorian, il cosplay sexy di Mando di Jessica Nigri è da guerre stellari

Mando, il protagonsita della serie TV The Mandalorian, non è molto sexy, almeno non nella sua incarnazione originale. Fortunatamente ci ha pensato Jessica Nigri, la regina delle cosplayer, a dargli quel tocco in più che fa tanto guerre stellari nel suo cosplay.

Come commentare questo piccolo capolavoro concettuale? Certo, la corazza della Nigri non è protettiva come quella indossata da Din Djarin, ma chi le sparerebbe mai addosso? Magari qualche wookiee geloso. Comunque lei è pronta a rispondere con il suo fucile, quindi fate attenzione!

The Mandalorian è una famosissima serie televisiva di Disney, trasmessa in streaming su Disney+. Proprio recentemente il servizio in abbonamento della casa del topo ha annunciato un corposo aumento delle sue tariffe.

