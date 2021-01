Naruto, una splendida Hinata nel cosplay di Michaela.lee1

Torniamo nelle buone vecchie atmosfere di Naruto con il cosplay di Michaela.lee1 che riprende uno dei personaggi più gettonati dalle cosplayer in assoluto, ovvero Hinata Hyuga.

Come abbiamo avuto modo di vedere in diversi casi, la popolarità di Hinata deriva non solo dal forte rapporto con il protagonista Naruto ma anche dalla particolare evoluzione che caratterizza il personaggio nel corso della serie e degli archi narrativi, sia come personalità che come aspetto e abilità di combattimento.

La discendente del clan Hyuga è una forte combattente, in grado di usare un potere particolarmente importante, ma è anche una ragazza sfaccettata, che cresce in maniera evidente anche nel corso della storia e si rende sempre molto interessante.

Per una volta, tra l'altro, il cosplay in questione non sembra esagerare più di tanto su aspetti particolarmente prorompenti che non fanno parte più di tanto del personaggio, restituendo un'immagine più delicata e in linea con l'Hinata che emerge dal manga/anime, rispetto ad altre interpretazioni molto provocanti come quella che avevamo riportato da parte di soryu_geggy_cosplay, ad esempio.

