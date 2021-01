PS5: Tim Sweeney di Epic Games loda ancora la console Sony parlando di Unreal Engine 5

Tim Sweeney di Epic Games è tornato a lodare nuovamente PS5 in una lunga intervista pubblicata da Edge e riguardante Unreal Engine 5, ribadendo sostanzialmente quanto era stato affermato già in precedenza dal celebre sviluppatore, soprattutto per quanto riguarda l'SSD della console.

"Sony ha fatto veramente un lavoro fantastico nella costruzione di una nuova piattaforma costruita intorno all'idea di un sistema di gestione dei dati rivoluzionario", ha affermato Sweeney nel corso dell'intervista, riportata da GamesRadar.

"PlayStation 5 non solo è costruita su una grande base di memoria flash, ma ha anche una banda passante molto alta e un framework a bassa latenza che consente l'accesso diretto ai dati, e di portarli ovunque si voglia". Sweeney ha poi descritto come PS5 effettui un rendering ad alta efficienza, prendendo le texture decompresse direttamente dall'SSD e portandole direttamente nella memoria video nell'esatto posto in cui devono trovarsi, il tutto grazie al sistema di input-output.

Sweeney ha inoltre ribadito che la collaborazione con Sony è partita molto tempo prima, già tre o quattro anni prima della presentazione della famosa demo di Unreal Engine 5, quando Epic Games ha avuto modo di parlare con Mark Cerny sull'elaborazione della nuova console. Questo ha consentito al team di ricevere il kit di sviluppo di PS5 con largo anticipo ed è dunque risultato naturale il fatto di scegliere la console Sony come hardware su cui mostrare la famosa demo del nuovo engine grafico, ma oltre a questo fattore temporale per Sweeney è fondamentale anche l'architettura specifica di PS5.

Curiosamente, mentre Sweeney continua a parlare esclusivamente di PS5 come già fatto in precedenza, il VP della divisione engineering di Epic Games, Nick Penwarden, sembra riferirsi in generale alle "console di nuova generazione" al plurale, dunque forse includendo anche Xbox Series X|S, considerando il sistema di I/O la "più grande innovazione dell'hardware next gen per le console", ha affermato.

"Hanno CPU più veloci, hanno GPU più potenti e queste sono cose veramente importanti per poter raggiungere la grafica che abbiamo mostrato, ma il più grande cambiamento da una generazione all'altra sarà sicuramente la banda di input-output che possiamo raggiungere con gli SSD che si trovano nelle console di nuova generazione", ha spiegato Penwarden.