Twitch: streamer accende fumogeno in casa, scatta il panico

Per l'angolo delle follie di Twitch presentiamo oggi il simpatico aneddoto gentilmente offerto dagli streamer PayMoneyWubby e Alluux, che in pochi secondi hanno scatenato il panico accendendo un fumogeno colorato all'interno di una stanza.

In un chiaro episodio da Darwin Award, gli streamer PaymoneyWubby ovvero Dennis Richardson (che conta su un seguito di ben 400.000 follower su Twitch) e Alluux (a.k.a. Alex, con circa 20.000 seguaci sulla piattaforma) hanno dato origine a una scena tra il preoccupante e l'esilarante.

Come potete vedere nell'estratto riportato qui sotto, i due hanno avuto la geniale idea di accendere un fumogeno arancione, una vera e propria "smoke grenade", all'interno di una stanza non propriamente ampia, con gli effetti che dovrebbero essere facilmente prevedibili alle persone dotate di un minimo di intelletto.

In pochi secondi, il fumo arancione si è diffuso in tutta la stanza, facendo scappare i due fuori dalla scena, in preda al panico e ai colpi di tosse ripetuti, oltre a far scattare l'allarme antincendio della casa, almeno in base ai rumori che si possono sentire sullo sfondo.

Lo streaming è stato interrotto per alcuni minuti e poi è ripreso in una situazione di relativa calma, anche se i due sono sembrati ancora piuttosto scossi per l'accaduto. Il tutto ovviamente ha generato una notevole ilarità nel pubblico che ha commentato in diretta l'accaduto. Insomma, siamo di fronte a un altro episodio di follia in diretta a favore di camera per il pubblico ludibrio, anche se in questo caso siamo decisamente lontani da eventi criminali come quello dello youtuber russo che ha ucciso la fidanzata incinta chiudendola al gelo per 15 minuti o quello dello streamer che ha sparato fuori dalla finestra dopo essere stato ucciso in Call of Duty.