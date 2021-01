Spider-Man: una Spider-Gwen perfetta nel doppio cosplay di shirogane_sama

Con Marvel's Spider-Man e il successivo Marvel's Spider-Man: Miles Morales, il celebre personaggio Marvel è tornato di prepotenza anche nel mondo videoludico, ma in questo caso torniamo nel lore più confacente a fumetti e film con la Spider-Gwen perfettamente riprodotta nel cosplay di shirogane_sama.

La cosplayer in questione è in grado di interpretare un'ampia gamma di personaggi, ma il volto e lo stile generale si associano perfettamente a Spider-Gwen, in particolare alla reinterpretazione vista in Spider-Man: Into the Spiderverse, da cui il personaggio è evidentemente tratto.

Il cosplay di Shirogane è qui addirittura doppio, dando modo di scegliere la versione preferita della super eroina: "Domanda molto importante: Gwen con i capelli lunghi o corti?" Chiede la cosplayer nel messaggio pubblicato su Instagram.

In entrambi i casi, il risultato è davvero notevole, con la cosplayer che riesce a interpretare alla perfezione Spider-Gwen anche grazie a una configurazione del viso che richiama in maniera piuttosto fedele il personaggio, dunque non c'è veramente che l'imbarazzo della scelta.

Tra gli ultimi cosplay pubblicati, ricordiamo il cosplay di Tifa di Likeassassin e quello di Elsa di lisa.mancinerh.