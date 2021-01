Frozen, il cosplay di Elsa di lisa.mancinerh ci gela l'anima

In giornate fredde e piovose come quelle che stiamo vivendo, cosa c'è di meglio di un cosplay di Elsa di Frozen? In questo caso realizzato dalla cosplayer lisa.mancinerh, che ci tiene a gelarci l'anima, facendoci però sapere che a volte anche il ghiacchio può riscaldare, diciamo così.

Nei film della Disney Elsa non ha mai mostrato il suo lato più sensuale (sarà che sono dedicati a dei bambini? Potrebbe essere...), ma fortunatamente ci sono le cosplayer con il Patreon a dare interpretazioni più scollacciate di certi personaggi, per la gioia dei piccoli fan e di quelli più grandi.

Che dire della Elsa di lisa.mancinerh? Diciamo che la sua è una visione sexy festiva, adattissima per il periodo, nonché per i calendari dei camionisti, all'avanguardia da decenni. Come non apprezzare?

