Nier: Automata, il lato 2B di jessblazecosplay in questo sexy cosplay

Questo cosplay di Nier: Automata mette in mostra un lato 2B di jessblazecosplay decisamente sexy. La celebre modella ha voluto mettere in evidenza un lato del personaggio di Yoko Taro un po' meno conosciuto, anche se in linea col design dell'androide da combattimento della Yorha.

jessblazecosplay non disdegna questo tipo di "licenze poetiche" e forse anche per questo a un nutrito seguito su Instagram. Le sue interpretazioni, infatti, sono sempre molto elaborate e fedeli al materiale originale, ma non disdegnano di mettere in mostra le grazie della modella.

Anche in questo caso il costume e il trucco sembrano sufficientemente fedeli all'originale, nonostante sia poi chiaro l'intento provocatorio della posa, sottolineato anche dalla posizione maliziosa della spada.

