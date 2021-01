Space Engineers: un video festeggia i 7 anni del gioco

Vediamo questo nuovo filmato di Space Engineers che festeggia i 7 anni di vita del gioco, dal lancio avvenuto in Accesso Anticipato nel 2013, fino agli ultimi aggiornamenti. A ben vedere si tratta di uno di quei casi di supporto a lungo termine riuscito perfettamente, con le varie patch che hanno letteralmente trasfigurato il progetto. E non finisce qui, perché gli sviluppatori hanno promesso che ci saranno novità anche nel 2021. Quali? Difficile dirlo. C'è chi spera che finalmente arrivi anche su console PlayStation, ma non si può davvero dire se accadrà mai (per ora rimane disponibile per PC e Xbox One).

Scrivemmo anni fa, in un vecchio provato di Space Engineers:

Va detto che attualmente Space Engineers non è ancora completo e presenta diversi bug, ma in tutta sincerità già ora è in grado di offrire più contenuti di quelli di titoli venduti a prezzo pieno come completi. Se l'idea di un meccano nello spazio con elementi survival vi appassiona, non esitate a farlo vostro.

Ora i bug sono meno, i contenuti sono molti di più, ma ancora non si vede la fine di questa epopea spaziale.