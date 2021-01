Crying Suns è il prossimo gioco gratis per PC dell'Epic Games Store

L'affascinante Crying Suns, un rogue-lite tattico ispirato a Dune e Foundation, è il prossimo gioco gratis per PC regalato dall'Epic Games Store. Sviluppato dalla francese Alt Shift, Crying Suns è già disponibile da un po' di mesi su Steam, iOS e Android, ma arriverà su Epic Games Store gratuitamente il 7 gennaio 2021 a partire dalle 17.

In contemporanea con l'annuncio dell'ultimo gioco gratis di Natale, ovvero Jurassic World Evolution, Epic Games ha anche annunciato il prossimo gioco gratis per PC, così da riprendere l'ormai piacevole abitudine del giovedì pomeriggio.

Crying Suns viene descritto come un rogue-lite tattico nel quale vestirete i panni di un comandante di una flotta spaziale all'esplorazione di un impero misteriosamente caduto. Il gioco mescola una grafica in 2D con una in 3D ed è ispirato a Dune e Foundation.

Sulla pagina dell'Epic Game Store possiamo scoprire anche la storia dietro a Crying Suns:

"Dopo 700 anni di pace e prosperità, l'Impero Galattico è improvvisamente caduto. Gli OMNI, robot simili a divinità che hanno fatto di tutto per i loro padroni umani, si sono misteriosamente spenti. E l'umanità, avendo perso da tempo la capacità di sopravvivere da sola, è pericolosamente sull'orlo dell'estinzione. Tuttavia da qualche parte in un angolo sperduto della galassia si trova Gehenna, un pianeta formato da ghiaccio e roccia che ospita al suo interno una struttura segreta, considerata il massimo esponente della tecnologia imperiale, nonché l'ultima ancora di salvezza del genere umano.

Sei un clone dell'ammiraglio Ellys Idaho, un'arma forgiata dalla carne umana, il miglior ammiraglio imperiale che abbia mai combattuto tra le stelle. Sei stato appena svegliato su questo pianeta dal suo strano guardiano caratterizzato da uno humour nero, Kaliban, l'ultimo OMNI rimasto attivo.

Hai una missione: comandare con grande abilità una nave da guerra attraverso i distretti dell'impero travolti dal caos e dalla violenza, e dove ogni mossa sbagliata potrebbe essere l'ultima nel tentativo di riattivare gli OMNI e salvare il futuro del genere umano. Ora dovrai però andare via da Gehenna... perché il tempo è quasi finito."