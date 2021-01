The Binding of Isaac: Repentance: data d'uscita ufficiale annunciata con un trailer

The Binding of Isaac: Repentance ha finalmente una data d'uscita ufficiale: il 31 marzo 2021. L'annuncio è stato fatto con un teaser trailer pubblicato sui canali ufficiali del publisher Nicalis e dello sviluppatore Edmund McMillen. Lo trovate in testa alla notizia. Quindi finalmente sappiamo quando potremo giocare a questa attesissima espansione.

Annunciato nell'ormai remoto PAX West 2018, The Binding of Isaac: Repentance dovrebbe offrire una quantità enorme di nuovi contenuti, nonostante sia soltanto un'espansione.

Come ebbe modo di dire McMillen: "Ho lavorato a stretto contatto con il team per assicurarmi che questo sia il DLC sequel che avete sempre voluto. Il team ha fatto miracoli e siamo davvero fieri di come sta venendo il gioco, tanto che ve la farete addosso dalla gioia quando ci metterete le mani sopra."

Rimane confermata la lavorazione delle versioni console di The Binding of Isaac: Repentance, anche se non si conoscono ancora le piattaforme sulle quali potremo giocarci.

Pagina Steam di The Binding of Isaac: Repentance.