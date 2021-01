Hideaki Itsuno è al lavoro sul nuovo gioco: Dragon's Dogma 2 o il nuovo DMC?

Attraverso Twitter Hideaki Itsuno ha annunciato di essere al lavoro sul nuovo gioco. Il director di Dragon's Dogma e Devil May Cry ha detto che manca ancora molto al lancio e che non vede l'ora che venga fatto l'annuncio ufficiale. A questo punto i fan sperano in Dragon's Dogma 2 o in nuovo DMC. O magari Itsuno si sta dedicando a qualcosa di completamente nuovo?

Ancora è presto per dirlo, ma questo annuncio arriva assieme ai canonici auguri di fine/inizio anno e ad un rimando al nuovo DLC di Devil May Cry V dedicato a Vergil. Che sia un indizio?

"Buon anno nuovo! Avete giocato a Devil May Cry 5 Special Edition? Se avete preso un nuovo hardware, giocatelo. Fino ad allora, fate pratica con il DLC di Vergil. Il nuovo progetto è in costruzione in parallelo procede senza intoppi. Manca ancora molto, ma restate in attesa per l'annuncio!"

La foto con gli attori di Devil May Cry e il riferimento al DLC lascerebbero pensare ad un nuovo capitolo dell'action con protagonista Dante, ma l'arrivo della serie di Netflix legata a Dragon's Dogma e gli ultimi rumor provenienti dal leak di informazioni da Capcom potrebbero far sperare i fan di questo eccellente gioco di ruolo. Sempre che non si tratti di un qualcosa di inedito e quindi imprevedibile.

Voi cosa sperate?