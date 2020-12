Devil May Cry 5: Vergil è disponibile in DLC, trailer di lancio

Devil May Cry 5 si espande, anche nella sua versione standard su PS4, PC e Xbox One, con il DLC di Vergil, che consente di utilizzare il personaggio in questione come protagonista giocabile nel gioco, con tanto di trailer di presentazione.

Il personaggio di Vergil è parte integrante di Devil May Cry 5: Special Edition per PS5 e Xbox Series X, ma ora può essere utilizzato anche da coloro che hanno l'edizione standard su PC, PS4 e Xbox One, attraverso l'acquisto a parte del DLC per $4,99.

L'aggiunta consente di utilizzare Vergil in ogni sezione del gioco, dunque per quanto riguarda la Campagna, il Bloody Palace e la modalità The Void, dunque l'esperienza completa di Devil May Cry 5 può essere interamente ripercorsa utilizzando il nuovo personaggio in questione, finalmente giocabile.

Per chi non lo conoscesse, Vergil è il fratello di Dante, nonché padre di Nero, spesso rappresentato come villain o antagonista dei protagonisti regolari della serie. Si tratta di un combattente estremamente potente e specializzato nell'uso della spada e della katana in generale. Le sue armi principali sono Beowulf, Mirage Edge e Yamato e ha uno stile di combattimento veloce ed elegante, che lo rende particolarmente interessante da utilizzare.