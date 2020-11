Resident Evil, Dragon's Dogma 2, Monster Hunter 6, Onimusha e Mega Man dal leak di Capcom

Dragon's Dogma 2, Monster Hunter 6, altri Resident Evil, Onimusha, Mega Man Match e tanti altri titoli continuano ad emergere tra le informazioni contenute nell'ormai famoso leak da parte di Capcom, con tutto un programma di uscite previste per i prossimi anni, ovviamente non confermate ma molto interessanti.

Il grosso leak in questione è emerso in seguito a un attacco hacker di tipo ransomware che ha fatto trapelare diverse comunicazioni interne del publisher, dunque la base da cui partono i dettagli in questione dovrebbe essere affidabile, anche se la loro effettiva attinenza a progetti in corso o prodotti in sviluppo è da valutare.

Per questo motivo, anche se i documenti sembrano giungere da Capcom stessa, non possiamo prendere l'elenco seguente come confermato o ufficiale, visto che potrebbe trattarsi di placeholder o progetti destinati comunque a cambiare, fermo restando il fatto che diversi documenti non sono stati verificati come provenienti sicuramente dai server del publisher.

Abbiamo già parlato di Resident Evil per la questione dell'esclusive VR e in tale occasione sono emerse delle ulteriori novità: a quanto pare ci sarebbero altri progetti come Resident Evil Outrage, Resident Evil 4 Remake e Resident Evil Hank oltre a un Biohazard Apocalypse.

Compare anche Dragon's Dogma 2 a quanto pare previsto per il 2022, viene ribadita l'esistenza di Street Fighter 6 di cui abbiamo già parlato ieri, mentre emerge anche un Monster Hunter 6 che dovrebbe essere il nuovo capitolo maggiore della serie e uscire su tutte le piattaforme, oltre a un nuovo Onimusha, un certo Rockman Match (ovvero Mega Man Match) e anche un remake di Final Fight e uno di Power Stone, a quanto pare. Ecco quello che dovrebbe essere il programma, in base ai leak, con tanto di periodo di uscita previsto: