Street Fighter 6 rivelato da un leak: uscita su PC, PS5, PS4, Xbox Series X e One

Street Fighter 6 è stato rivelato dal grosso leak che ha colpito Capcom: a quanto pare si tratterà di un progetto multipiattaforma, in uscita su PC, PS5, PS4, Xbox Series X e Xbox One.

L'attacco hacker che ha rivelato numerose informazioni di Capcom continua dunque a causare danni alla casa giapponese, che deve fare i conti con questa clamorosa fuga di notizie.

More Capcom leaks appear. This time is Street Fighter VI and it's coming to Xbox Series X|S, Xbox One, PC, PS5 and PS4. pic.twitter.com/upock802Us