PS4: aggiornamento di sistema 8.01 disponibile, vediamo i dettagli

Sony ha distribuito l'aggiornamento 8.01 per PS4, disponibile in queste ore e caratterizzato da piccole variazioni al software di sistema della console, decisamente minori rispetto a quelle rilevate con quello precedente.

L'update di sistema 8.01 richiede un download piuttosto piccolo, ammonta a circa 470 MB di dati da scaricare e si limita a migliorare la stabilità e le performance del sistema, ovvero quello che solitamente viene comunicato quando un aggiornamento di minore entità viene rilasciato semplicemente per tappare qualche buco senza scavare più di tanto nelle funzionalità del sistema.

Dovrebbe peraltro risolvere i diversi problemi agli utenti che alcuni hanno rilevato dopo l'aggiornamento 8.00 disponibile da ottobre, che ha introdotto varie funzionalità ma ha anche rimosso delle caratteristiche, scatenando varie polemiche tra gli utenti.

L'update precedente aveva introdotto modifiche a Party e Messaggi, introdotto nuovi avatar e ulteriori opzioni per la gestione dei microfoni e dei controlli parentali, oltre a varie altre novità interessanti per PS4. Il problema è che inizialmente si erano create delle sfasature sulle liste amici che non venivano caricate correttamente, oltre ad altre imperfezioni.

Inoltre, la rimozione della possibilità di organizzare Eventi o creare comunità private, che era stata comunque comunicata chiaramente da parte di Sony come passo previsto, anche in vista della riorganizzazione per l'arrivo di PS5, non è stata presa per nulla bene da parte della community PS4.