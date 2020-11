Demon's Souls per PS5, un coinvolgente trailer fanmade in italiano

Demon's Souls farà il proprio debutto ufficiale su PS5 con l'atteso remake, e Federico Coda ha realizzato un coinvolgente trailer fanmade in italiano per celebrare l'evento.

Accolto in maniera entusiastica dalla stampa internazionale, con un metacritic più alto dell'originale targato From Software, Demon's Souls si pone come un vero e proprio gioiello: l'ennesima dimostrazione di bravura per Bluepoint Games, team ormai specializzato con i remake.

Il video realizzato da Federico e dai suoi collaboratori include una parte narrata e svariate sequenze di grande impatto, ben interpretate, che valorizzano le straordinarie atmosfere del gioco.

Nel corso della sua missione per ottenere il potere, Re Allant, il dodicesimo re di Boletaria, ha incanalato le arti dell'anima, risvegliando un demone dall'alba del tempo, l'Antico.

Con l'evocazione dell'Antico, una nebbia incolore si diffuse sulla terra, liberando creature mostruose affamate di anime degli umani. Chi veniva privato dell'anima usciva di senno, e non desiderava altro che attaccare le persone sane che rimanevano.

Oggi, Boletaria è tagliata fuori dal resto del mondo e i cavalieri che osano penetrare la fitta nebbia per liberare la terra dalla sua piaga, non fanno mai più ritorno.

Nei panni di un guerriero solitario che ha fronteggiato la nebbia funesta, devi affrontare le sfide più dure per ottenere il titolo di "Uccisore di demoni" e rispedire l'Antico nel suo torpore.