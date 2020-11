Demon's Souls per PS5 ha un metacritic più alto dei soulslike di FromSoftware

Demon's Souls per PS5 è piaciuto davvero tanto alla stampa, al punto da avere un media voto più alta del Demon's Souls originale per PS3 e financo di Dark Souls, Dark Souls 2, Dark Souls 3 e Sekiro: Shadows Die Twice, ossia gli altri soulslike di FromSoftware, lo studio di sviluppo che ha inventato il genere. Solo Bloodborne per PS4 ha la stessa media voto.