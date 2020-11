The World Ends With You, novità in arrivo: Square Enix lancia un misterioso sito teaser

The World Ends With You sta per tornare in qualche forma sul mercato, visto che Square Enix ha lanciato uno dei suoi tipici misteriosi siti teaser con conto alla rovescia che punta alla prossima settimana, per annunciare evidentemente qualche novità sulla serie.

"Tempo limite entro 7 giorni", si legge nella scritta che campeggia sulla pagina insieme al conto alla rovescia, che a questo punto indica circa 6 giorni e 12 ore, ovvero puntando a martedì 24 novembre. Tuttavia, la tradizione di questi annunci teaser vuole che la novità venga tranquillamente spoilerata in anticipo sulle riviste cartacee in Giappone, dunque possiamo aspettarci che le notizie emergano nei prossimi giorni, forse già da questa settimana.

Per chi non lo conoscesse, The World Ends With You è una sorta di JRPG uscito originariamente nel 2007 su Nintendo DS, sviluppato dal team responsabile di Kingdom Hearts e caratterizzato da un particolare stile grafico e da una storia fantastica ma fortemente ancorata a un'ambientazione contemporanea e realistica, cosa che determina un contrasto di un certo impatto.

Successivamente, The World Ends with You: Final Remix è uscito su Nintendo Switch come versione riveduta e corretta dell'originale, dopo che questo era arrivato anche su piattaforme mobile attraverso iOS e Android.

A questo punto, sono in molti ad attendere un The World Ends with You 2, che è comparso a più riprese nelle voci di corridoio in questi anni ma che non sembra essersi mai concretizzato. Inutile dire che questo nuovo countdown riaccende queste speranze, anche se è possibile che si tratti di un semplice port, riedizione o di qualche progetto multimediale legato al brand. Non resta che attendere una settimana e vedere cosa succederà.