Mario Kart Live: Home Circuit, le piste reali da riprodurre nel gioco

Il limite per creare delle piste originali è ovviamente la fantasia ma, con il campionato di F1 ormai archiviato, quantomeno per quanto riguarda il vincitore finale, ci siamo chiesti quali circuiti potessero essere replicati all'interno del gioco. Le soluzioni sono ovviamente molteplici, visto che oltre che con le apposite porte si può decidere di delimitare il percorso sia virtualmente che con degli oggetti fisici, ma l'idea è sempre la stessa: creare circuiti divertenti, sufficientemente vari ma con una forma non incredibilmente complessa, che possano dare il meglio durante le partite. In F1 negli anni si sono alternati decine di tracciati, noi abbiamo attinto dai più moderni così da permettere a tutti di avere i migliori riferimenti possibili.

Altra pista italiana storica con alcune curve bellissime e un buon mix di velocità e tecnica. Per Enzo Ferrari la pista sarebbe stata "un piccolo Nurburgring" e, dato che il circuito tedesco sarebbe complesso da realizzare all'interno del gioco, abbiamo optato per Imola che tra l'altro proprio quest'anno si è affacciata di nuovo all'interno del calendario ufficiale.

Red Bull Ring

Infine il Red Bull Ring, disegnato da Hermann Tilke, ci piace perché alterna in maniera abbastanza netta una metà pista molto veloce, ad un'altra decisamente più tecnica. Dato che in Mario Kart Live: Home Circuit non c'è limite a quello che possiamo e non possiamo fare, questa impostazione ci permette anche di scegliere da dove partire e come impostare la gara, se prediligere una partenza fatta di rettilinei molto veloci oppure rischiare subito "lo scontro" tra le curve della sezione centrale.