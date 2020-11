Super Mario Bros.: in arrivo una linea d'abbigliamento da Champion

Il 35esimo anniversario di Super Mario Bros. continua con un'altra iniziativa, in questo caso riguardante l'abbigliamento, con una linea specificamente dedicata da Champion alla serie in questione, con informazioni in arrivo.

La presentazione ufficiale dei nuovi capi d'abbigliamento Champion griffati Super Mario Bros. è attesa per questa settimana, con lo store online che rimanda a giovedì per l'apertura delle pagine specificamente dedicate ai nuovi prodotti, dunque dobbiamo ancora aspettare qualche giorno.

Il lancio della collaborazione Champion X Super Mario Bros. è dunque previsto per giovedì 19 novembre 2020, ma qualche capo è già possibile intravederlo dal profilo Instagram della compagnia, da dove iniziano ad emergere felpe e maglieria assortita dedicata alla celebre serie Nintendo.

Qualcosa del genere l'abbiamo vista anche con Levi's, quando è stata annunciata la collaborazione Levi's x Super Mario, la cui collezione era stata inizialmente rimandata a causa dell'epidemia da Covid-19 e poi messa regolarmente a disposizione nei mesi scorsi. A questo punto, la partnership con Champion dovrebbe comunque andare in porto nei prossimi giorni, in attesa di vedere la presentazione ufficiale di questa particolare iniziativa.