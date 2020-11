PS5: aggiornamento firmware 20.02-02.25.00 disponibile per il download

Sony ha rilasciato l'aggiornamento 20.02-02.25.00 del firmware di PS5, ossia il software di sistema della console. A così pochi giorni dal lancio non è naturalmente possibile attendersi che ci siano novità rilevanti per quanto riguarda i contenuti (da noi in Italia non è ancora disponibile nemmeno la console), quindi cosa contiene la patch? I classici aggiornamenti della stabilità, ossia installandola le performance di PS5 miglioreranno.

Visti i tanti problemi segnalati dai primi utenti, si tratta di uno di quei casi in cui aggiornamenti simili arrivano come la manna dal cielo.

Purtroppo la stringatissima nota di rilascio ufficiale non specifica quali bug e problemi vengono risolti, quindi bisogna accontentarsi della formulazione generica e sperare che la patch vada a incidere positivamente sull'esperienza di utilizzo degli utenti. Forse nelle prossime ore Sony potrebbe rilasciare qualche dettaglio in più, anche se in questi casi difficilmente accade. Immaginiamo inoltre che nei prossimi giorni saranno rilasciati altri aggiornamenti di sistema, per risolvere i problemi residui.