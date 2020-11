PS5: la modalità di riposo sta causando dei problemi tecnici

Molti utenti e giornalisti stanno riportando diversi problemi tecnici legati alla modalità di riposo di PS5, che vanno dallo spegnimento completo della console, ai ripetuti crash, fino alla cancellazione dei salvataggi di alcuni giochi.

La gran parte degli utenti che hanno avuto questi problemi sono stati costretti a ricostruire il database di PS5, in modo simile a quanto avviene per gli spegnimenti improvvisi (spina staccata per sbaglio con la console accesa, corrente elettrica saltata e così via). Purtroppo chi ha perso i salvataggi non è riuscito a recuperarli.

I più sfortunati hanno anche riportato della rottura completa della PS5 dopo l'attivazione della modalità di riposo. Da notare che la maggior parte delle segnalazioni è legata a Marvel's Spider-Man: Miles Morales, tanto che James Stevenson di Insomniac ha dichiarato che lo studio di sviluppo sta investigando sulla questione.



We're looking into this

Quick note on the PS5. Apparently sleep mode makes the system unreliable and rando crash. Had Godfall crash the system 3 times within in the span of an hour.

The fix, give a fresh restart from the main menu and then don't let it go into sleep mode until it's patched.

👍👍