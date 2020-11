Dragon Ball Z: il cosplay di Bunny Bulma di dominique_skye è davvero hot

Bunny Bulma di Dragon Ball Z è praticamente un appuntamento fisso con la nostra mini rubrica dedicata al cosplay, in questo caso nell'interpretazione hot datagli dalla cosplayer dominique_skye, che è tornata più volte sul personaggio, come potete verificare dalle foto sottostanti.

Bunny Bulma è sostanzialmente un costume indossato da Bulma in alcuni capitoli del manga di Akira Toriyama. Non c'è voluto molto per farla entrare nell'immaginario erotico dei lettori prima, e degli spettatori dell'anime poi, che sono subito rimasti intrigati dal personaggio. In realtà il costume in sé non è particolarmente complesso da realizzare, anche perché è ispirato a quello delle famosissime conigliette di Playboy. Comunque sia i costumi bisogna anche saperli indossare, come dimostra la nostra cosplayer del giorno.

I fan di Dragon Ball Z saranno sicuramente felici di fare la sua conoscenza e, magari, di seguire dominique_skye su Instagram per amore della sua arte.

