Twitch, le nuove regole per evitare i DMCA stanno distruggendo gli streaming IRL

Le nuove regole imposte da Twitch agli streamer per evitare i DMCA delle major discografiche sta letteralmente distruggendo la categoria degli streaming IRL (In-Real-Life). Semplicemente gli streamer hanno paura di trasmettere perché è difficilissimo non incappare in materiale coperto dal diritto d'autore.

La situazione per loro è particolarmente complicata, perché basta una canzone trasmessa in un supermercato, o la musica proveniente da un televisore di un qualsiasi locale, per far scattare un DMCA, come successo alla star di Twitch "Nmplol" che ieri ha provato a trasmettere da dentro un supermercato, per poi rendersi conto della presenza di una canzone di sottofondo. Impaurito, lo streamer è uscito all'esterno, oltretutto senza comprare niente, e dopo essersi sfogato ha deciso di interrompere la trasmissione.

Qualcosa di simile è successa allo streamer Jake 'Jake'n'Bake' Abramson, solo che nel suo caso la clip incriminata risaliva a due anni e mezzo fa. Cosa mostrava? Niente di che, in realtà: Jake'n'Bake rischia di essere bannato da Twitch perché ha passeggiato vicino a un negozio da cui usciva una canzone di Kanye West.



Just to be clear...

This is a 30sec clip from two and a half years ago.

It was from an outdoor IRL stream.

I probably passed by a shop or was in a place that was playing the song in the background.

I'm now in danger of losing everything.

How is this even realistic?! 😔 pic.twitter.com/zqYxfrshR0