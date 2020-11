PS5: youtuber la distrugge per poi riportarla da Gamestop

Lo youtuber Mega64, al secolo Rocco Botte, ha realizzato un divertente video in cui distrugge una PS5 solo digitale nel tentativo di farle leggere un disco, per poi riportarla in un Gamestop in cerca di un rimborso.

Naturalmente si tratta di un video bizzarro in cui possiamo vedere Botte distruggere anche un disco di Demon's Souls, nel folle tentativo di infilarlo nella scocca della console, lubrificandola con la maionese, quindi facendola letteralmente a pezzi in un attacco di rabbia.

Immaginate la sorpresa del povero commesso di Gamestop che si è ritrovato a valutare una console rotta e sporca. Ovviamente non l'ha voluta rimborsare allo youtuber (che di suo non si aspettava altro, nonostante il finto disappunto). Botte l'ha comunque presa bene e ha reagito acquistando una Xbox Series S. Speriamo che non provi a infilare un disco anche in quella.

Specifichiamo che Mega64 è un canale YouTube noto per i suoi video satirici a tema videogiochi (e ormai non solo). Peccato solo per la povera PS5 distrutta in quel modo a onore dello spettacolo.