God of War 2, la giornalista Alanah Pearce si unisce a Sony Santa Monica

La giornalista videoludica Alanah Pearce è stata assunta da Sony Santa Monica come sceneggiatrice junior e probabilmente lavorerà da subito a God of War 2, il prossimo progetto dello studio. L'annuncio è stato dato da lei stessa tramite Twitter, dove si è fotografata con indosso una maglietta di Sony Santa Monica.

Pearce: "Salve a tutti, finalmente ho la libertà di annunciare il mio nuovo lavoro... come sceneggiatrice di videogiochi per Sony Santa Monica, che probabilmente conoscerete come lo studio che ha realizzato God of War. Sono così fiera di far parte di questa incredibile squadra."

Hi everyone. I'm finally allowed to announce my new job... as a video game writer at @SonySantaMonica, who you probably as the studio who make God of War. I am so, SO proud to be a part of this incredible team 😭❤️. pic.twitter.com/1IysuZM2L9