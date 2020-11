Unkore, ragazze chiedono come avete fatto la cacca al posto delle microtransazioni

Unkore è un gioco mobile free-to-play, disponibile soltanto in Giappone, in cui delle ragazze anime chiedono ai giocatori come hanno fatto la cacca come forma di microtransazione. Sì, dando dettagli sull'espletamento dei propri bisogni, il gioco fornisce della moneta virtuale spendibile per proseguire nell'avventura.

Ma cosa vuole sapere di prociso Unkore? Il colore e la consistenza del vostro prodotto interno lordo. A che scopo, vi starete chiedendo? In realtà ci troviamo di fronte a un titolo molto più serio di quello che potrebbe sembrare. È stato finanziato dalla Japan Unko Society, un'associazione che si occupa di diffondere una maggiore consapevolezza sui problemi relativi all'apparato digerente, compreso il cancro al colon. Per chi se lo stesse chiedendo, Unko significa proprio cacca in giapponese.

I dati raccolti non servono quindi soltanto a far guadagnare monete ai giocatori, ma possono portare l'applicazione a consigliare una visita dal medico, in caso di anomalie evidenti. Naturalmente bisogna essere sinceri, se si vuole trarre dal sistema il massimo beneficio.

Per il resto Unkore è un gioco di ruolo giapponese in cui il mondo di gioco è una versione fantasy dell'apparato digerente e i mostri sono i batteri che possono infettarlo. Ha anche delle meccaniche gacha, amatissime in oriente, e tante ragazze anime da sbloccare. Stando alle recensioni ricevute su Google Play è anche ben fatto.

Unkore su Google Play