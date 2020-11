Halo 4 per PC lanciato con qualche ora di anticipo

La versione PC di Halo 4 è stata lanciata con qualche ora di anticipo rispetto a quanto preventivato. Evidentemente era pronta e 343 Industries non vedeva l'ora di vederla online, così da completare la Halo: The Master Chief Collection per PC.

Come gli altri Halo, il gioco è compreso nella raccolta, che costa 39,99€ e comprende anche Halo 1, 2, 3, Reach e ODST, oppure può essere acquistato a parte per 9,99€. Volendo è possibile anche giocarlo abbonandosi all'Xbox Game Pass.