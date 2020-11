Biomutant, l'uscita è ancora prevista per il primo trimestre 2021

L'uscita di Biomutant è ancora prevista per il primo trimestre del 2021: lo rivela il report fiscale pubblicato da Embracer Group, gruppo di cui fa parte anche THQ Nordic.

Dopo aver acquistato tredici team di sviluppo, fra cui ZEN Studios, Frying Wild Hog e gli italiani 34BigThings, l'azienda ha infatti pubblicato le proprie stime per l'inizio del prossimo anno, parlando appunto di un importante titolo di THQ Nordic in arrivo durante il Q1.

Looks like Biomutant is still on schedule for calendar Q1 2021 👀 pic.twitter.com/AqD15kTIN0