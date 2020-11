Cosplay, Kicia si trasforma in Bishamon in questo cosplay dedicato a Noragami

Kicia non è ancora una cosplayer molto famosa, perlomeno osservando il numero di persone che la seguono su Instagram. La sua interpretazione di Bishamon, una delle sette divinità di Noragami, sembra però davvero ben realizzata.

Per chi non lo conoscesse, Noragami è un manga scritto e illustrato da Adachitoka che ha debuttato nel gennaio 2011 sulla rivista Monthly Shōnen Magazine di Kōdansha. Da allora non si è più fermato, tanto da essere arrivato in Italia grazie a Panini Comics.

Bishamonten o Bishamon o Vaisravana, è una delle Sette Divinità della Fortuna, più nello specifico la dea della Guerra, del Coraggio e della Strategia. Ha un'efficiente e numerosissima squadra di Strumenti Divini, che lei considera la sua "famiglia", ognuno con la propria utilità, tutti coordinati dal suo Strumento Guida, Kazuma.

Nel suo cosplay Kicia interpreta proprio questo personaggio, piuttosto fedele sia per quanto riguarda il costume che le fattezze. Cosa ne pensate?

