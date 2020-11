Genshin Impact: torna l'ipnotica Lisa nel cosplay di alodia

Genshin Impact è un gioco molto interessante sotto numerosi aspetti, ma al suo successo ha contribuito anche un elemento che si ritrova spesso nella formula dei fenomeni commerciali videoludici, ovvero dei personaggi attraenti e piuttosto caratterizzati, in grado di far scaturire dei cosplay, come vediamo per questa Lisa interpretata da alodia.

Lisa Minci è uno dei personaggi iniziali di Genshin Impact, si tratta di una "strega intellettuale" che viene solitamente ritratta tra i libri proprio come nella foto di alodia, e proprio come quest'ultima appare sempre illustrata con una generosa scollatura, caratteristiche che ovviamente non viene trascurata dalla cosplayer in questione.

D'altra parte, è la seconda volta di fila che peschiamo alodia dopo un'altra foto di Lisa pubblicata poco fa, dunque è chiaro che la sessione fotografica su Instagram ci è piaciuta in maniera particolare.

Parlando invece del gioco, ricordiamo che Genshin Impact ha recentemente ottenuto l'update 1.1 che introduce diverse novità interessanti per il nuovo fenomeno globale tra mobile, PC e PS4 e PS5. Per quanto riguarda la versione per la console next gen di Sony, inoltre, il gioco va a 60 fps con l'aggiornamento applicato.