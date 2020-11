Nintendo Switch, Brie Larson protagonista del nuovo spot americano

Brie Larson è la nuova testimonial di Nintendo Switch, come rivela l'ultimo spot americano della console ibrida giapponese, in cui l'attrice prova alcuni dei suoi giochi preferiti.

Sappiamo che Brie Larson è una grande fan di Nintendo e negli ultimi mesi ha più volte parlato della sua passione per Animal Crossing: New Horizons, dunque era solo questione di tempo prima che nascesse un accordo fra le due parti.

Nel video l'attrice si cimenta in particolare con Fortnite, Ring Fit Adventure e il già citato Animal Crossing: New Horizons, enfatizzando le feature di Nintendo Switch, in primis la portabilità.

Magari questi spot fungeranno da base di partenza per ulteriori collaborazioni: Brie Larson vorrebbe interpretare Samus Aran in un film di Metroid ed esiste effettivamente la possibilità che tale desiderio si concretizzi.

Nel frattempo restiamo in attesa di notizie su Captain Marvel 2, attualmente in produzione con uscita fissata al 2022.