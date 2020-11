PS5, preorder su Amazon consegnati in ritardo rispetto al day one?

I preorder di PS5 effettuati su Amazon verranno consegnati in ritardo rispetto al day one, stando alla comunicazione che diversi utenti stanno ricevendo in queste ore.

Non è chiaro quante persone siano state coinvolte nel disguido, fatto sta che in molti casi la consegna di PlayStation 5 avverrà il 23 novembre anziché il 19 come inizialmente previsto.

"Ti ricordiamo che il tuo ordine verrà consegnato entro il 23 novembre", recita l'e-mail che tanti utenti si sono visti recapitare oggi e che sembra dare per scontato il cambio di data, tuttavia non comunicato da Amazon finora.

"Ti informiamo che le consegne nel giorno dell'uscita sono disponibili solo per i prodotti in pre-ordine che mostrano nella loro pagina dei dettagli il messaggio 'Pre-ordina ora', e che l'opzione di spedizione con il messaggio è stata selezionata 'Consegna il giorno dell'uscita' per le spedizioni verso l'Italia."

Chi ha ricevuto il messaggio, tuttavia, ha prenotato la console non appena sono stati aperti i preorder, andati peraltro esauriti nel giro di pochi minuti.