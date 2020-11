PS5, la metro di Londra celebra il lancio con i simboli PlayStation

PS5 si prepara al lancio, fissato in Europa al 19 novembre, e la metro di Londra è stata coinvolta in una spettacolare iniziativa promozionale per l'occasione.

Dopo la partecipazione di Aloy e Ratchet presso la Borsa di New York per il lancio americano e la speciale cheesecake di Philadelphia, ecco dunque che il marketing PlayStation mette a segno un altro colpo.

Per le prossime 48 ore, culminando appunto con il lancio di PS5 nel Regno Unito, la metropolitana di Londra utilizzerà i simboli PlayStation (Quadrato, Cerchio, Croce e Triangolo) per indicare le stazioni e li riprenderà al loro interno in vari modi, come si vede anche qui.

I took this earlier pic.twitter.com/OxfoshyI7U — Enric Botella (@enricbotella) November 18, 2020

La cosa buffa, come fa notare il giornalista inglese Tom Warren, è che in alcuni casi la promozione assume dei risvolti inaspettati. Nella foto qui sotto, ad esempio, il simbolo PlayStation è piazzato a pochi metri da un Microsoft Store.