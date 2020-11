PS5, la Borsa di New York ha ospitato Aloy e Ratchet per il lancio della console

La Borsa di New York ha ospitato Aloy, la protagonista di Horizon Zero Dawn e del futuro Horizon Forbidden West, e Ratchet, il protagonista assoluto della serie Ratchet & Clank, per festeggiare il lancio di PS5, la console di nuova generazione di Sony.

I due personaggi, naturalmente due attori, hanno sfilato nel tempio del capitalismo mondiale con grande nonchalance. Certo, lì di mostri ne hanno trovati pochi, almeno di quelli tradizionali, ma ogni tanto fa bene prendersi anche gli applausi di platee non convenzionali.

Per il resto vi ricordiamo che PS5 è disponibile dal 12 novembre 2020 in USA e in altri territori. Dal 19 novembre sarà disponibile anche in Europa, Italia compresa, sperando di trovarla disponibile, dato che i preordini sono andati a ruba.

Tra i giochi di lancio di PS5 spicca su tutti Demon's Souls, il più premiato in termini di giudizi della critica.