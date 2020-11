Pokemon the Movie: Secrets of the Jungle arriva in occidente nel 2021

The Pokémon Company che Pokemon the Movie: Secrets of the Jungle arriverà in occidente nel 2021. In realtà ha parlato di USA, ma immaginiamo che sarà lo stesso anche dalle nostre parti, vista la distribuzione dei film più recenti.

Ha anche pubblicato un nuovo trailer del film in cui viene svelata la presenza di Zarude, pokémon che ha fatto il suo debutto di recente nelle trading card di Spada e Scudo.

Inoltre, per festeggiare l'inclusione di Zarude in Pokemon the Movie: Secrets of the Jungle, The Pokémon Company sta per rilasciarne una variante per Pokémon Spada e Scudo per Nintendo Switch, l'ultimo capitolo videoludico ufficiale della saga. I giocatori che si registreranno per ricevere le notifiche delle email del Pokémon Trainer Club entro il 20 novembre 2020, riceveranno il codice per scaricare Zarude per posta elettronica l'11 dicembre 2020.



Pokemon the Movie: Secrets of the Jungle è il 23° film dedicato ai mostriciattoli nati su Nintendo Game Boy. Racconterà un'avventura nella Foresta di Okoya, un paradiso dei Pokémon vietato agli estranei, in cui vigono delle ferree regole di comportamento. Qui vive il potente Pokémon Zarude, che ha cresciuto il giovane Koko facendogli credere di essere un Pokémon.