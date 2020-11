Twitch: streamer stanno ricevendo DMCA per l'audio dei giochi

Dura la vita degli streamer Twitch di questi tempi, visto che stanno ricevendo DMCA a raffica, anche per l'audio dei giochi di cui fanno streaming. Sono già decine di migliaia le clip cancellate dalla piattaforma a causa della durezza con cui le major discografiche stanno facendo valere i loro diritti d'autore.

In alcuni casi sono stati dei semplici effetti sonori a far partire i DMCA, tanto da costringere Twitch a mutare i video incriminati per nulla. Gli incidenti stanno diventando moltissimi e stanno creando non poca confusione. Ad esempio sono stati ricevuti DMCA per i suoni degli uccelli e degli insetti di Hitman: Blood Money; per le sirene della polizia di Persona 5; per l'orologio del nonno nel gioco Emily Wants to Play e per il vento di World of Warcraft. Probabilmente fanno tutti parte di librerie stock coperte dal diritto d'autore.

Se già la situazione non fosse abbastanza frustrante, Twitch ci ha anche aggiunto un consiglio che per molti è suonato come una beffa: mutare l'audio dei giochi durante gli streaming.

Gli effetti di tutta questa situazione non sono ancora chiarissimi per Twitch, ma ciò che è certo è che sono andati persi anni e anni di clip. Speriamo che non ci fosse qualcosa da salvare, a questo punto.

Il miglior commento a tutta la faccenda è stato quello dello streamer Ceddy, che ha pubblicato un video in cui gioca a Overwatch, facendo lui tutti gli effetti sonori.