Steam: aggiunto il supporto al DualSense di PS5 e al controller di Xbox Series X/S

Steam è stato aggiornato per aggiungere il supporto preliminare al controller DualSense di PS5 e al controller di Xbox Series X e Series S. Entrambi sono quindi utilizzabili tramite Steam Input.

Per adesso l'aggiornamento è ancora in beta, ma presto dovrebbe essere reso disponibile per tutti. In futuro il supporto del DualSense sarà esteso per far funzionare le caratteristiche avanzate del controller, come la vibrazione, il trackpad e i giroscopi. Purtroppo non è chiaro se saranno supportati anche i feedback aptici e i grilletti adattivi, visto che Sony non ha mai curato moltissimo la compatibilità dei suoi controller su PC, anche quando supportati ufficialmente, tanto che gli utenti si sono spesso dovuti rivolgere a driver di terze parti. Questo nonostante l'uscita di giochi pubblicati da Sony su Steam, come Horizon Zero Dawn.

Per Microsoft il problema non si pone perché ha sempre fornito driver PC molto completi per i suoi controller.

Probabilmente presto usciranno dei driver non ufficiali che consentiranno di usare le funzioni avanzate del DualSense anche su PC. Naturalmente questi vanno usati a rischio e pericolo degli utenti.