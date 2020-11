Five Dates è un'avventura piena di vip che unisce appuntamenti online e isolamento

Five Dates è un'avventura interattiva cui hanno partecipato un gran numero di vip, che mescola appuntamenti online e isolamento. Il gioco, che offre più di sette ore di filmati, è stato realizzato pensando proprio agli ultimi mesi e a come la chiusura e il distanziamento sociale abbiano influito sui rapporti umani.

Tra i protagonisti spiccano Mandip Gill (Doctor Who), Georgia Hirst (Vikings), Sinead Harnett (cantante) e Taheen Modak (Two Weeks To Live). In Five Dates non ci sono enigmi da risolvere, ma le scelte del giocatore possono condurre a ben dieci finali differenti. A realizzarlo è stato Good Gate Media, lo stesso studio di The Complex, The Bunker e The Shapeshifting Detective, che ha voluto far notare come il gioco sia stato ideato, filmato e sviluppato durante l'isolamento.

Leggiamo la trama di Five Dates:

Vinny, un giovane di Londra, si iscrive a un'app di appuntamenti per la prima volta durante il periodo d'isolamento a causa della pandemia di coronavirus. Tramite cinque potenziali incontri femminili, Vinny deve trovare il coraggio di uscire in video con personalità completamente diverse, tra cui Mandip Gill (Doctor Who) e Georgia Hirst (Vikings).

Saranno gli spettatori a definire le interazioni di Vinny in ogni appuntamento e a determinare se vogliono rivederlo o meno. Attraverso una sequenza complessa e multitematica di argomenti di conversazione e domande approfondite, Vinny deve affrontare giochi di appuntamenti digitali, scenari imbarazzanti e verità inaspettate.

Five Dates esplora l'imprevedibile esperienza di appuntamenti moderni, che vive un uomo single medio mentre naviga nel mondo degli appuntamenti digitali. Durante il suo viaggio, le decisioni che lo spettatore prende per lui metteranno in discussione la sua percezione di attrazione e compatibilità.

Five Dates sarà disponibile per PC (Steam) a partire dal 17 novembre 2020. Vediamo qualche immagine e il trailer di annuncio: